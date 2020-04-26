Коронавирус в Кирове: у 29 человек подтвердился диагноз

26 Апр 2020 2020-04-26T10:47:02+03:00

Общее количество вылечившихся увеличилось с 37 до 38 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На утро 26 апреля выяснено, что у 29 жителей Кировской области обнаружили COVID-19. Таким образом, общее количество заболевших увеличилось до 426 человек.

Один пациент выписан из инфекционной больницы. Всего в регионе от коронавируса вылечились 38 человек.

Как сообщает Минздрав по Кировской области, за прошедшие сутки региональные лаборатории провели 1836 исследований на диагноз «коронавирус». Обследование прошли 1579 человек.

Дома, под медицинским надзором находятся 4730 взрослых и 547 детей. Никто из них не заразился.

Состояние большинства пациентов средней степени тяжести. Все они получают необходимое лечение.

Показатель заболеваемости коронавирусом в нашем регионе ниже, чем по всей стране, аж на 16%. Такие цифры сообщил областной Роспотребнадзор. На 100 тысяч здоровых человек у нас приходится всего 31 зараженный, что ниже среднего показателя по России.

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ИСТОЧНИК KP.RU