Детский сад № 63 действительно работал без повара

Детский сад № 63, в который совсем недавно приезжали сотрудники Росгвардии, проверила прокуратура Ленинского района. Поводом послужили многочисленные жалобы родителей на питание детей. Как выяснилось, некоторые претензии кировчан оказались обоснованными.

ДЕТЯМ НЕ ДАВАЛИ ФРУКТЫ И ШОКОЛАД

Так, 19 и 20 сентября, пищеблок детского сада работал без повара. Ребятам готовили еду кухонный работник и помощники воспитателя. Затем, по приказу заведующей, кухонного работника перевели на место повара. При этом у женщины не было аттестации о знании санитарных норм и правил, а также сведений о прохождении профессиональной гигиенической подготовки.

Выяснилось, что некоторые приемы пищи в садике не соответствуют специально разработанному десятидневному меню. Так, при анализе меню за 20 дней выяснилось, что фрукты давали детям всего три дня, на полдники малыши не получали ни мармелад, ни молочный шоколад. Кроме того, три раза на полдник ребятам вместо выпечки давали куски батона.

При анализе питания детей за июль и август текущего года также выяснилось, что в детском саду ребятам недодали фруктов, кондитерских изделий, какао, чая и мяса птицы.

Кроме того, заведующую детским садом обвиняют и в том, что она своевременно не занялась ремонтом канализации в помещении. Из-за этого в подвале скопилось большое количество мух, в связи с чем детский сад пришлось закрыть почти на неделю.

Всю информацию о нарушениях прокуратура уже передала в региональной Роспотребнадзор, чтобы привлечь руководство садика к административной ответственности.

С РОДИТЕЛЕЙ СОБИРАЛИ ДЕНЬГИ

Также прокуратура внесла представление администрации города, поскольку с родителей вопреки федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» собирали деньги на покупку строительных материалов для ремонта. Так, родители малышей в группе «Сказочный мир» заплатили 1742 рубля, «Звездочка» - 42 тысячи рублей, «Русалочка» - 2300 рублей, «Радость» - 8156 рублей.

Однако, кировчане с такими итогами проверки оказались не согласны. Родители, чьи дети ходят в группу «Звездочка», сообщили, что сами стали инициаторами ремонта.

- Никого не принуждали, родители отдавали деньги и делали ремонт в добровольном порядке, - отметила кировчанка Елена (Имя изменено - прим.ред.). На эти деньги мы обновили стены в спальне, группе, раздевалке и покрасили окна и шкафчики в раздевалке. Также выложили плиткой стены и пол в ванной, повесили шторы. На детской площадке из подручных материалов сами обустроили машину. Весь ремонт делали силами воспитателей и родителей.

СПРАВКА «КП»

Напомним, что бывшие сотрудники, и некоторые родители жаловались на новую заведующую детского сада № 63. Их не устраивала постоянная текучка кадров, некачественное питание детей и состояние самого здания садика. Также кировчан возмутил тот факт, что несколько дней учреждение работало без повара.

После обращения родителей в учреждение с проверками нагрянула комиссия из департамента образования. Существенных нарушений специалисты там не обнаружили. Текучка кадров действительно подтвердилась, однако это было связано с тем, что предыдущие сотрудники работали на полставки, а новые готовы трудиться целый день. Также на защиту новой заведующей встали и родители воспитанников.

В октябре в садике произошел потоп, так как в здании прорвало трубу канализации. А в ноябре в учреждение нагрянули сотрудники Росгвардии. Как сообщили жители города в соцсетях, к правоохранителям обратилась заведующая детского сада, когда родительский комитет пришел на территорию садика собирать подписи за ее отставку. По другой версии, «тревожную кнопку» нажал сторож, когда увидел большое скопление людей. Сейчас департамент образования разбирается, что произошло в детском саду на самом деле.

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