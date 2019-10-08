Детский сад № 63 проверили после массового увольнения сотрудников

СЕГОДНЯ 12:32 2019-10-08T15:34:58+03:00

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После претензий родителей и анонимных жалоб бывших сотрудников детского сада № 63 в учреждение нагрянула проверка. Напомним, кировчане жаловались, что малышей в садике кормят невкусной и однообразной едой. По словам родителей, на полдник ребятам предлагали только кусок хлеба и стакан молока. Также местные жители были недовольны постоянной текучкой кадров и состоянием некоторых помещений.

Комиссия департамента образования обнаружила, что на самом деле в детском садике все не так уж плохо. «Текучка» кадров действительно подтвердилась. Однако некоторые из сотрудников работали в учреждении по совместительству. На смену им пришли сотрудники, которые сейчас трудятся в садике на постоянной основе.

Что касается питания детей, то рацион, по информации проверяющих, полностью соответствует разработанному десятидневному меню. Единственное, что отметили в департаменте образования, - пробы пищи находились не в 100-граммовых банках, а в 50-70 граммовых. Это замечание уже устранили.

Плесень на стенах и потолках также не обнаружили. Но подтвердилась информация о том, что сайт дошкольного учреждения уже давно не обновляется.

Кроме того, во время проверки среди родителей и сотрудников детского сада провели анкетирование. Из них 70% высказались в поддержку заведующей детским садом. Также работники отметили, что с приходом нового руководителя впервые за последние годы частично отремонтировали помещения детского сада и благоустроили территорию.

Однако за выявленные нарушения заведующей садика вынесут дисциплинарное взыскание. Все замечания в учреждении ей нужно будет устранить до 1 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU