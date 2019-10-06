Сотрудники детского сада №63 анонимно прокомментировали массовое увольнение

СЕГОДНЯ 16:35 2019-10-06T16:35:29+03:00

Они сообщили, что условия на работе стали невыносимыми

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Бывшие работники детского сада №63 в Кирове анонимно рассказали, почему им пришлось уволиться. Как сообщает телеканал «Рен ТВ», за год организацию покинули более 30 сотрудников. Причина - в «невыносимых условиях работы».

Во-первых, в садике не хватает кадров, поэтому сотрудникам приходилось совмещать несколько ставок. Во-вторых, сама атмосфера на работе с приходом новой заведующей стала «гнетущей».

- Начались прессинги, было очень тяжело, - сообщила одна из бывших сотрудниц. - Заведующая начала сталкивать лбом родителей и воспитателей.

Другая работница отметила, что после прихода заведующей сначала уволилась администрация, затем ушли повара и воспитатели. Когда новых сотрудников на пищеблок еще не взяли, еду детям готовил сантехник.

Об этом инциденте стало известно и родителям. Теперь они требуют отстранить от должности заведующую детского сада, несмотря на то, что женщина утверждает, что сантехник просто ремонтировал на кухне конфорку плиты и к готовке не имел никакого отношения. Родители недовольны тем, что в садике малышей кормят некачественной едой. Кроме того, они считают, что условия для пребывания там детей сложились опасные.

- На полдник предлагают куски хлеба с молоком или водой, - говорят родители. - На потолках есть плесень по всему периметру второго этажа.

- Если увольняется весь коллектив, то, наверное, это проблема не коллектива, - добавляют недовольные кировчане.

Сейчас родители ждут результатов проверки, которую проводит администрация города. Также они обратились за помощью в прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU