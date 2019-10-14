2019-10-14T13:35:37+03:00
Происшествия

Из-за потопа временно закроют детский сад № 63

В учреждении прорвало трубу канализации
Анна КРЮКОВА
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Некоторые родители недовольны работой детского сада. Фото: admkirov.ruНекоторые родители недовольны работой детского сада. Фото: admkirov.ru
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Детский сад № 63, сотрудники и родители которого жаловались на заведующую, временно закроют. Причина в потопе, который случился 11 октября. В этот день в учреждении прорвало трубу канализации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кирова.

Саму утечку устранили в тот же день, трубу также восстановили. Однако из-за повышенной влажности в подвале скопились мухи. Также насекомых заметили и на лестнице в одной из частей садика.

Поэтому родителей воспитанников просят забрать ребят до 17.00. Уже вечером в детском саду проведут санитарную обработку. Работы пройдут в течение нескольких дней. Затем в учреждение с комиссией приедут представители департамента образования. Они примут решение о том, сможет ли детский сад возобновить работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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