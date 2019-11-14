Проверка слуха: чтобы заставить уволиться заведующую, родители собирались развести тараканов в садике

Вчера, 13 ноября, у ворот детского сада №63 города Кирова едва не произошел скандал с участием Росгвардии. Картина была потрясающей по степени абсурдности: пара сотрудников Росгвардии, заведующая детсада и группа возмущенных родителей. Именно они и задали тон конфликту, обвинив женщину в том, что она вызвала силовиков разогнать их собрание.

История началась в августе прошлого года, когда Наталья Бакина стала заведующей детским садом №63. Сразу после прихода на работу деятельная женщина начала улучшать детсад и внедрять нововведения в его работу. Все остались довольны. Кроме небольшой группы особо консервативных родителей, привыкших жить по старинке. Именно они объявили войну новой заведующей.

«Комсомолке» удалось пообщаться с одной из родительниц, чей ребенок ходит в вышеупомянутый детский сад, и она рассказала, как именно протекал конфликт.

– У детского садика два входа – один для родителей, второй закрытый, - рассказала нам Евгения (имя кировчанка просила изменить). - И у входа стоит в течение второй недели охранник либо сторож. Смотрит, что они зашли и ушли с ребенком, и чтобы дверь не была распахнута. Так вот у этой самой двери стояла толпа – заведующая и родители. С другой стороны, где закрытый вход, стоял «уазик», и к ним присоединились двое сотрудников Росгвардии. По рации им там что-то орали, я не разобрала. Они общались с заведующей и родителями. Забежали сначала в одну дверь, потом в другую… Я их спрашиваю: «Что случилось?», а они мне отвечают: «Ничего не случилось, все хорошо»... Уже по другим слухам, эти возмущенные родители хотят сделать паспортный режим. Никто никаких подписей против заведующей не собирал, они просто высказывали ей требования, мол, давайте ходить все по паспортам, а та отвечала, что это нереально. Это же даже если родитель не смог забрать ребенка и попросил, скажем, бабушку или дедушку – им надо будет идти домой за паспортом и только потом за ребенком, иначе их просто не пропустят. И сторож будет стоять постоянно с огромным списком в руках и выискивать нужную фамилию? Большинство родителей возмущается такому предложению паспортного режима. Просто отдельная группа родителей ищет причину убрать заведующую. Даже собирались тараканов принести и подбросить.

Новые стории о скандальном садике появляются почти каждый месяц. Фото: Татьяна НАБОКИХ

ОФИЦИАЛЬНО

Как комментируют в департаменте образования Кировской области, информация пока очень противоречивая.

У руководства детского сада и у сторожа взяты объяснительные записки. По словам сторожа, «тревожную кнопку» он нажал, действуя по инструкции: поскольку во дворе детского сада собралась большая группа людей, сторож попросил присутствующих выйти за территорию учреждения. Его просьбу проигнорировали, и тогда сторож вызвал наряд Росгвардии. Вместе с тем к моменту прибытия наряда непосредственно возле детсада никого не было – родители находились за его территорией.

И эта информация, и сообщения других участников инцидента, очевидцев в настоящий момент проверяются.

- Вчера мы встретились с представителями родительского комитета и активными родителями, чтобы разобраться в ситуации, - отметили в департаменте образования. – Родители рассказали другую версию случившегося. Сейчас департаментом проводится проверка, по итогам которой будут приниматься решения.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В соцсети просочилась информация, что из-за нехватки кадров в детском садике №63 еду для малышей якобы готовил сантехник. Родители таким поворотом событий оказались недовольны и обратились за помощью в прокуратуру.

Оказалось, что за год организацию покинули более 30 сотрудников. По словам бывших работников, с приходом новой заведующей сначала уволилась администрация, затем ушли повара и воспитатели. Причина - в том, что сотрудникам приходилось совмещать несколько ставок, да и, в целом, атмосфера в садике стала «гнетущей».

- Начались прессинги, было очень тяжело, - сообщила одна из бывших сотрудниц. - Заведующая начала сталкивать лбом родителей и воспитателей.

Родители некоторых ребят и вовсе говорили, что условия для пребывания детей в садике сложились опасные.

- На полдник предлагают куски хлеба с молоком или водой, - говорили кировчане. - На потолках есть плесень по всему периметру второго этажа.

Тогда с проверками в детский сад нагрянула комиссия из департамента образования. По словам специалистов, в учреждении оказалось, все не так уж и плохо. «Текучка» кадров действительно подтвердилась. Но вместе сотрудников, которые работали на полставки, в садик пришли люди, которые готовы трудиться на постоянной основе.

Рацион также соответствует всем нормам. Единственное, что отметили в департаменте образования, - пробы пищи находились не в 100-граммовых банках, а в 50-70 граммовых. Плесень на стенах и потолках также не нашли. Но подтвердилась информация о том, что сайт дошкольного учреждения уже давно не обновляется. В итоге, за выявленные нарушения заведующей садика внесли дисциплинарное взыскание.

ПОТОП

В октябре садик отличился вновь. В учреждении прорвало трубу канализации. Утечки устранили в тот же день, однако из-за влажности в подвале скопились мухи. Также насекомых заметили и на лестнице в одной из частей садика. В итоге, детский сад закрывали на несколько дней, чтобы провести там санитарную обработку.

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