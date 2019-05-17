Мама погибшей в ДТП девочки о приговоре Шатохина: «Шесть лет это срок ни о чем, хотелось бы больше»

В Кирове завершилось судебное разбирательство по делу Шатохина. Напомним, что 24 ноября 2018 года 28-летний кировчанин сбил 54-летнюю женщину и ее 10-летнюю внучку. Девочка погибла на месте, а ее бабушка до сих пор проходит реабилитацию.

«СНЯЛИ» ГОД ОТ МАКСИМАЛЬНОГО СРОКА

Сегодня, 17 мая, Михаила Шатохина признали виновным по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон» и ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ранее, на последнем судебном слушании, государственный обвинитель попросил суд приговорить подсудимого к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима (с учетом всех отягчающих и смягчающих обстоятельств) и выплате компенсации морального вреда в размере трех миллионов рублей. В итоге, суд вынес следующее решение:

- Суд решил, что Михаил Шатохин виновен в совершенных преступлениях, - заключил судья Скоробогатый. - И приговорил подсудимого к отбыванию наказания в колонии строгого режима. Частично удовлетворил требование компенсации морального вреда и обязует Шатохина выплатить миллион рублей. Суд проговорил подсудимого к срокам 3 года и 5 лет лишения свободы по соответствующим статьям. Суммарно - к шести годам лишения свободы. Также Шатохин на три года лишен права управления автомобилем.

Сам осужденный свою вину признал и после оглашения приговора никакие вопросы задавать не стал.

«ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ»

Родители погибшей Ани Кондратьевой с таким наказанием оказались не согласны. На судебных прениях они слезно просили судью учесть всю жестокость совершенного преступления и вынести ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима. Однако за «активную помощь в следствии» год от максимального срока «сняли».

Отец Ани Кондратьевой не сдержался и крикнул убийце их дочери, что «это еще не все» и не последнее для него наказание.

- Понятно что шесть лет - это срок ни о чем, хотелось бы больше, - сказала после заседания мама Ани. - И в принципе мне никакие деньги не нужны, они мне противны.

ПРОТАЩИЛ НА КАПОТЕ НЕСКОЛЬКО СОТЕН МЕТРОВ

Напомним, что трагедия произошла 24 ноября 2018 года. 28-летний мужчина, удирая на угнанном автомобиле от сотрудников ГИБДД, на пешеходной переходе сбил 54-летнюю кировчанку и и ее 10-летнюю внучку. Женщина получила тяжелейшие травмы - до сих пор она проходит реабилитацию. О том вечере она ничего не помнит: ни то, как вышла за руку с ребенком на дорогу, ни и то, как ее подкинуло вверх от удара, ни то, как погибла ее внучка.

Шатохин, который выпил в тот день более восьми литров пива, не остановился после наезда на пешехода, и протащил Аню Кондратьеву несколько сотен метров на капоте, после чего резким маневром сбросил на проезжую часть и скрылся. Девочка от множественных травм скончалась на месте.

В память о погибшей девочке ее мама собирала подписи с требованием построить подземный переход на месте, где произошла авария.

- Моя дочка скончалась на месте в результате многочисленных травм: открытой черепно-мозговой травмы, ушибов внутренних органов, - сообщила кировчанка в своем обращении Владимиру Путину. - Ей было всего 10 лет… Она была прекрасным, светлым, добрым ребенком, подающим большие надежды. Сейчас мы остались одни… Никакими словами не передать, что мы пережили и переживаем по сей день. Дочку нам уже не вернуть, но в память о ней и во избежание похожих несчастных случаев я и неравнодушные граждане города обращаемся к Вам с просьбой о строительстве подземного перехода на месте аварии, где погибла наша дочка.

Также в своем обращении мама погибшей девочки отметила, что сейчас движение по улице Московской - одно из самых оживленных в городе. После постройки там торгового центра поток автомобилей увеличился еще в несколько раз. Строительство подземного пешехода на этом участке поможет избежать новых трагедий.

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