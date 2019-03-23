Кировчане проведут акцию в память о 10-летней девочке, погибшей в ДТП на улице Московской

СЕГОДНЯ 15:36 2019-03-23T15:47:29+03:00

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Мама 10-летней девочки, погибшей в ДТП на улице Московской, предлагает кировчанам объединиться и поучаствовать в акции. В воскресенье, 24 марта, она будет собирать подписи с требованием построить подземный переход на месте, где произошла авария. Информацию об этом женщина разместила на своей странице.

- Моя дочка скончалась на месте в результате многочисленных травм: открытой черепно-мозговой травмы, ушибов внутренних органов, - сообщила кировчанка в своем обращении Владимиру Путину. - Ей было всего 10 лет… Она была прекрасным, светлым, добрым ребенком, подающим большие надежды. Сейчас мы остались одни… Никакими словами не передать, что мы пережили и переживаем по сей день. Дочку нам уже не вернуть, но в память о ней и, во избежание похожих несчастных случаев, я и неравнодушные граждане города обращаемся к Вам с просьбой о строительстве подземного перехода на месте аварии, где погибла наша дочка.

Также в своем обращении мама погибшей девочки отметила, что сейчас движение по улице Московской - одно из самых оживленных в городе. После строительства там торгового центра поток автомобилей увеличился еще в несколько раз. Строительство подземного пешехода на этом участке поможет избежать новых трагедий.

Кроме того, жительница Кирова привела в пример перекресток улиц Ломоносова и Московской в районе остановки «Мечта». До того, как на этом участке не был построен подземный переход, аварийность на пересечении улиц была высокая.

Акция в память о погибшей девочке состоится с 16.00 до 18.00 часов. Кировчанка будет ждать всех желающих оставить свою подпись в обращении рядом с продуктовым магазином на улице Московской, 103. Дополнительный сбор подписей пройдет также 26 марта рядом с подземным переходом у ЦУМа с 17.00 до 19.00, и 27 марта с 11.00 до 13.00 на площади Маршала Конева.

Напомним, что 24 ноября около 18.00 часов на улице Московской произошла страшная авария. Нетрезвый водитель «четырнадцатой» сбил 57-летнюю кировчанку и ее 10-летнюю внучку. Девочка скончалась на месте ЧП, пенсионерку с тяжелыми травмами доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU