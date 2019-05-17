Шатохина приговорили к шести годам строгого режима

СЕГОДНЯ 10:35 2019-05-17T11:47:43+03:00

Пьяному водителю, по чьей вине погибла десятилетняя Аня Кондратьева, «сняли» год от максимального срока за «активную помощь в следствии»

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Сегодня, 17 мая 2019 года, закончилось судебное разбирательство по делу Шатохина.

Напомним, что трагедия произошла 24 ноября 2018 года. 28-летний мужчина, удирая на угнанном автомобиле от сотрудников ГИБДД, на пешеходной переходе сбил 54-летнюю кировчанку и ее 10-летнюю внучку. Женщина получила тяжелейшие травмы - до сих пор она проходит реабилитацию. О том вечере она ничего не помнит: ни то, как вышла за руку с ребенком на дорогу, ни то, как ее подкинуло вверх от удара, ни то, как погибла ее внучка.

Шатохин, который выпил в тот день более восьми литров пива, не остановился после наезда на пешехода, и протащил Аню Кондратьеву несколько сотен метров на капоте, после чего резким маневром сбросил на проезжую часть и скрылся.

10-летняя девочка получила множественные травмы: переломы, ушибы внутренних органов, черепно-мозговую травму.

В отношении Михаила Шатохина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон» и ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Государственный обвинитель попросил суд приговорить подсудимого к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима (с учетом всех отягчающих и смягчающих обстоятельств) и выплату компенсации морального вреда в размере трех миллионов рублей. Родители девочки слезно просили судью учесть всю жестокость совершенного преступления и вынести ему самое жестокое по закону, а не морали, наказание - семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

- Суд решил, что Михаил Шатохин виновен в совершенных преступлениях, - заключил судья Скоробогатый. - И приговорил подсудимого к отбыванию наказания в колонии строгого режима. Частично удовлетворил требование компенсации морального вреда и обязует Шатохина выплатить миллион рублей. Суд проговорил подсудимого к срокам 3 года и 5 лет лишения свободы по соответствующим статьям. Суммарно - к шести годам лишения свободы. Также Шатохин на три года лишен права управления автомобилем.

Реакция родителей была понятна. Отец Ани Кондратьевой крикнул убийце их дочери, что это не последнее наказание для него.

- Понятно что шесть лет - это срок ни о чем, хотелось бы больше - сказала после заседания мама Ани. - И в принципе мне никакие деньги не нужны, они мне противны.

ИСТОЧНИК KP.RU