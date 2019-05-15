«Это не человек. Это убийца»: судебное следствие по делу Шатохина закончено

Завершилось судебное следствие по делу Михаила Шатохина. 24 ноября 28-летний мужчина на перекрестке улиц Московской и Романа Ердякова сбил 54-летнюю женщину и ее десятилетнюю внучку. От столкновения женщина подлетела вверх и упала на проезжую часть. А девочку Шатохин, провез на капоте несколько сотен метров, после чего во время поворота сбросил на асфальт. От многочисленных травм, в числе которых ушибы мягких тканей головного мозга десятилетняя Анна умерла на месте.

В среду прокурор огласил обвинительное заключение и предполагаемое наказание.

Государственный обвинитель подчеркнул, что подсудимый полностью признал свою вину, активно участвовал в следственных мероприятиях. Это служит смягчающим обстоятельством. Однако наряду с ними, у Шатохина есть и несколько более серьезных отягчающих обстоятельств.

Обвиняемый был под сильным воздействием алкоголя: как установила экспертиза, в тот вечер мужчина выпил не менее восьми литров пива. Кроме того, кража автомобиля, нарушения ПДД и езда в нетрезвом виде стали рецидивными преступлениями. Срок предыдущей судимости у Шатохина еще не истек. Также отягчающим обстоятельством стало и то, что мужчина не состоит на учете в наркологическом диспансере, несмотря на свое психическое расстройство- третья степень алкогольной зависимости.

СЕМЬ ЛЕТ КОЛОНИИ?

Прокурор попросил суд признать Михаила Шатохина виновным по всем предъявленным ему статьям. За угон автомобиля приговорить к трем годам лишения свободы, а за нарушение правил дорожного движения и управление автомобилем в пяном виде, повлекшее по неосторожности смерть человека к шести годам.

- Прошу признать окончательным наказанием семь лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права управлять автомобилем в течение трех лет. А также выплатой компенсаций морального вреда в размере трех миллионов рублей.

ЗА ПРИЗНАНИЕ ВИНЫ «СКОСТИТЬ» ОДИН МЕСЯЦ

Но с предварительным приговором не были согласны ни родители девочки, ни их адвокат Антон Долгих.

- Ваша честь, этот человек… убил… самого дорогого… и любимого человека в моей жизни - с трудом выговаривая слова, произносила Виктория Кондратьева. - Нет ничего страшнее для любой матери, чем потеря ее ребенка. И нам жить с этим горем всю жизнь! Я даже не хочу называть его, если честно, человеком. Это не человек. Это жестокий убийца. К сожалению, наши законы не позволяют требовать того срока, которого я желаю. Я хочу, чтобы он больше никогда не возвратился на свободу, чтобы он пожизненно сидел в тюрьме и больше никому не смогу причинить вреда! Но так как по нашим законам максимальный срок - семь лет. Я и требую семи лет лишения свободы.

Адвокат пострадавшей семьи посчитал, что предварительный приговор, оглашенный гособвинителем был очень мягким.

- Ни о какой мягкости речи не идет при таких обстоятельствах, - начал свою речь Антон Долгих. - Да, Шатохин признал свою вину, но лишь для того, чтобы ему смягчили приговор. После он просто рассказывал правду. За это предлагаю смягчить наказание ровно на один месяц и приговорить убийцу к шести годам и одиннадцати месяцам лишения свободы. А если говорить о компенсации материального вреда, то родители совсем не ждут этих денег. Здесь дело в судебной справедливости! Разве три миллиона рублей за жизнь ребенка - это много?

ПОВЕДЕНИЕ ПОТЕРПЕВШИХ - НЕПРАВОМЕРНОЕ

После слово взял адвокат Шатохина Федор Коновалов. Он попросил суд во время вынесения приговора не учитывать общественный резонанс, который вызвало это дело. По его мнению, рассматривать его надо как обычное уголовное дело о ДТП, которые, к сожалению, часто происходят.

Федор Федорович попросил к смягчающим обстоятельствам добавить и то, что Михаил Шатохин болен гепатитом С. Также адвокат указал на противоправное поведение самих пострадавших.

- У потерпевших есть как права, так и обязанности, - начал Федор Коновалов. - Так, согласно, пункту 4.7 правил дорожного движения, если пешеходы видят и слышат свето-звуковую сигнализацию, не должны выходить на проезжую часть. Противоправное действие пешеходов подтвердили как сотрудник ГИБДД, так и водитель троллейбуса. Просим данный факт оценить, как смягчающее обстоятельство. Суд выслушал прения сторон и удалился в совещательную комнату.

Приговор огласят в пятницу в Октябрьском районом суде города Кирова.