Восемь литров выпитого алкоголя и три миллиона рублей компенсации: стали известны новые подробности в деле Шатохина

7 мая в Октябрьском районном суде состоялось очередное заседание по делу Михаила Шатохина. Напомним, что 24 ноября он пьяным сел за руль угнанного автомобиля, нарушил все мыслимые и немыслимые ПДД и сбил двух пешеходов на перекрестке Московской и Романа Ердякова.

Первой под колеса попала 54-летняя женщина. От удара она подлетела вверх, а после рухнула на землю. Кировчанка получила множественные травмы и до сих пор залечивает свои раны. Но страшный, смертельный удар пришелся на ее 10-летнюю внучку. Пьяный водитель, сбив девочку, провез ее несколько сотен метров на капоте. После чего ребенок скатился на дорогу. А водитель попытался скрыться с места преступления.

О новых подробностях в деле Шатохина стало известно порталу «Свой Кировский».

«Я ЧИНИЛ МАШИНУ, А ШАТОХИН ПРИШЕЛ В ГОСТИ»

Спустя две недели питерские судебные приставы доставили в Киров одного из важнейших свидетелей по этому уголовному делу - Михаила Зимина, отчима 16-летнего Егора Лисицына, чей автомобиль угнал Шатохин.

По словам Михаила Зимина, в тот вечер он чинил автомобиль ВАЗ-2114 около своего дома. К нему в гости пришел Шатохин.

- Поехали, говорит, познакомлю с подругой, - дал показания Михаил Зимин в суде. - Уехали к его подруге Наталье (на ул. Горбуновой, 26. - Ред.), там машину поставил, мы выпили, я уснул, просыпаюсь - у меня ни машины, ни ключей, ни даже ключей от квартиры нет.

После дачи показаний свидетелю пришлось ответить на несколько вопросов защитника стороны потерпевших - Антона Долгих. Одним из них был вопрос о количестве выпитого алкоголя. По словам Зимина, они купили в магазине не меньше пяти полторашек пива, то есть в общей сложности более пяти литров. Однако после экспертизы следователи установили: до преступления Шатохин выпил около восьми литров спиртного.

Также на суде прокурор зачитал слова свидетеля с предыдущих допросов. Там было сказано, что Михаил Зимин якобы собственноручно выдал ключи от автомобиля подсудимому. Однако и этот момент свидетель не помнит.

«Я НЕ ПОМНЮ»

После показаний свидетелей суд приступил к допросу подсудимого. На заседании стало известно, что в тот день Михаил Шатохин выпил около восьми литров спиртного, после чего, разумеется, был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Однако от прямой дачи показаний Шатохин отказался. Их зачитал прокурор.

- Когда мы приехали к дому на Горбуновой, 26, Михаил [Зимин] передал мне ключи от автомобиля на сохранение, так как у него из карманов они могли выпасть, - прочитал государственный обвинитель. - Я взял ключи и положил их к себе в куртку. Мы поднялись к Наталье, где продолжили употреблять пиво. Михаил уснул, я решил ехать домой. Разбудить Михаила я не смог и ушел от Натальи один. Когда я вышел во двор, то вспомнил, что ключи от машины находятся у меня, и в это время у меня возник умысел уехать домой на автомашине Михаила.

Подсудимый сел в машину и поехал в юго-западный район города. Выехав на улицу Московскую, Шатохин заметил, что за ним едет патрульный автомобиль ДПС. Михаил погнал быстрее, игнорируя знаки дорожного движения и требования инспекторов остановиться.

На перекрестке с улицей Романа Ердякова мужчина на высокой скорости проехал через пешеходный переход, сбив пожилую женщину и ее внучку.

Шатохин, отвечая на очередной вопрос, добавил, что момент аварии и наезд на пешеходов он не помнит. Так же как и то, что он проехал на красный и протащил ребенка на капоте несколько метров.

Шатохин полностью признал свою вину в угоне и в смертельном ДТП.

ТРИ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ КОМПЕНСАЦИИ

Мать погибшей девочки подала гражданский иск на компенсацию морального вреда. Виктория Кондратьева потребовала от Шатохина три миллиона рублей. Несмотря на то что подсудимый в полной мере признал свою вину, он согласился с этим иском лишь частично. По его словам, это слишком большая сумма.

Судебное заседание вновь переносится для предъявления дополнительных доказательств. Оно состоится 15 мая.