Грязь, пробки и святилища: Индия и Непал глазами кировских путешественников

«Дом Шляп» в Вятских Полянах известен на всю страну. «Безумные шляпники» Валерий Смолюк и Олег Уваров уже объехали пол-света в поисках уникальных головных уборов. Недавно путешественники вернулись из очередной экспедиции, на этот раз они побывали в Индии и Непале.

О разности ощущений и впечатлений, оставшихся от поездки по странам юго-восточной Азии, путешественники рассказали в пресс-центре «Комсомольской правды».

РИКШИ, ЛЮДИ И МАШИНЫ

Поездка «шляпников» по Индии и Непалу была не самой длинной в истории проекта. Она продлилась всего месяц - кругосветка в свое время заняла у них практически четыре месяца.

- 4 февраля мы прибыли в Индию, - рассказал автор проекта Hat Master Олег Уваров. - Побывали в штате Гоа, затем были Джайпур и Канпур, непальские Катманду и Лумбини, потом мы вернулись в Индию, доехали до Ришикеша и Варанаси.

«Безумные шляпники» старались побывать в местах, не указанных ни в одном путеводителе и обойти города, в которых не бывает туристов.

Олег УВаров и Валерий Смолюк на встрече с журналистамиФото: Алексей Гмызин

- Мы переезжали из одного региона в другой, а картинка вокруг нас не менялась, - поделился Олег Уваров. - Те же дома и люди, цвета и краски, типичные по своему виду города. Побывали в Кампуре, это центр Индии, там нет ни одного белого человека. А с русскими туристами пересекались только в самых популярных точках Индии и Непала.

Мир Азии открылся путешественникам с двух сторон: как грязные города с малообразованным населением, но и как масса священных духовных мест.

- Кругом грязь и полная антисанитария, - рассказал путешественник. - В какой-то момент захотелось сменить сланцы на высокие сапоги, чтобы можно было перемещаться по всему тому, что лежит, гниет, течет и пахнет. Странный трафик на дорогах, правил движения нет, но есть рикши, люди и машины. Итог - жуткие пробки и заторы, мы вставали в шесть часов утра, чтобы все успеть. Непал тоже встретил нас грязью и мусором, но там их меньше, а люди гораздо гостеприимнее и доброжелательнее.

«Шляпники» не стали купаться в водах священного Ганга - вода в нем была цвета чая масала. Но до кристально чистых вод Ганга они все-таки добрались, когда были в районе Ришикеша. Там вода выходит из горных источников и нагревается максимум до шести градусов.

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«БИТЛЫ», КАСТЫ И КИНОЗВЕЗДЫ

Автор проекта Hat Master Валерий Смолюк был сильнее всего поражен условиями жизни индийцев и сделал для себя много неожиданных открытий.

- Когда мы заходили в дома во время вечерних прогулок, был шок, - поделился Валерий Смолюк. - На шести квадратных метров живут десять человек. У них нет личного пространства и уюта, они жгут костры, чтобы согреться. Многие из них - бедняки. Страна меньше нашей, а населения в разы больше. Мы все-таки классно живем!

- Мы счастливые люди, рожденные в России, - подтвердил Олег Уваров. - Мы можем получать образование, выбирать работу, менять свою судьбу. А в Индии до сих пор существуют касты. Человек родился на обочине, там и прожил всю жизнь, там же будут жить его дети и внуки. Люди даже отказываются от своей веры, чтобы сказать «мы не индуисты, а обычные люди, касты и ограничения не для нас». А мы с Валерием вернулись в Россию - здесь чисто, тихо, нам не нужно выживать. Это здорово!

Священные места индуистов и буддистов были важными точками в маршруте «шляпников». Некоторые из них путешественники прочувствовали по-особенному.

- В Ришикеше мы посетили Ашрам группы «Битлз», - поделился Олег Уваров. - Сейчас это скорее музей, а в 1968 году «битлы» со своими семьями прожили там несколько месяцев в поисках гармонии. Именно после поездки в Индию они создали знаменитый «Белый альбом». Я почувствовал невероятную энергетику, когда находился там.

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По словам путешественников, их поездка по Индии и Непалу стала «культурным шоком в квадрате».

- Чувствуешь себя кинозвездой, - улыбнулся Олег Уваров. - Все хотят сфотографироваться, прикоснуться к тебе. Белые люди - редкость для этих мест, экзотика. Они даже многих богов рисуют с белой кожей, поэтому все обращали на нас внимание. Очень непривычно!

ТОРГИ, ШЛЯПЫ И ВОЙНА

Основная цель проекта Hat Master - сбор необычных головных уборов с разных уголков планеты. Ими пополняется экспозиция «Дома Шляп» в Вятских Полянах.

- За время поездки мы собрали 17 традиционных головных уборов, - рассказал Валерий Смолюк. - Несколько штук мы купили в Непале. Мы видели их еще несколько лет назад в Амстердаме, но тогда они стоили баснословных денег. Здесь цена тоже начиналась с 800 долларов, но в процессе торга она снижалась в несколько раз.

В Индии и Непале были собраны уникальные головные уборыФото: Алексей Гмызин

В Индии и Непале были собраны уникальные головные уборыФото: Алексей Гмызин

Новые экспонаты музея позволят показать обычаи и традиции народов мира с другой, непривычной стороны. «Шляпники» ехали в Индию и Непал осознанно - знали, какие головные уборы здесь можно найти.

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- В какой-то момент все крупные трассы перекрыла полиция, - поделился Олег Уваров. - Оказалось, что индо-пакистанский конфликт, столкновения индуистов и мусульман вспыхнули с новой силой. Прямо во время нашей поездки случилось несколько терактов, а за ними - забастовки и митинги, мы были в эпицентре событий. Спустя две недели началась практически полноценная война, а небо над Индией было закрыто. Да, поездка вышла непростой, но мы обязательно продолжим свои экспедиции. Мы отправимся в еще более экзотические места и отдаленные страны за новыми шляпами для нашего музея!