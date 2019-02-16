«Безумные шляпники» из Вятских Полян: «По индии только в кроссовках»

СЕГОДНЯ 10:35 2019-02-16T10:35:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В погоне за уникальными головными уборами Олег Уваров и Олег Смолюк добрались до Агры. Там они приняли решение посетить мавзолей-мечеть Тадж-Махал. Однако, путешественникам не удалось этого сделать, так как чудо света закрывается для посещений в пять вечера, как раз к тому времени, когда «шляпники» пришли к нему.

- Пришлось возвращаться в отель, - рассказали кировчане. - Большую часть времени пришлось провести в пробках: на одной дороге оказались легковые автомобили, рикши, скутеры, автобусы, пассажиры на каких-то прицепах. Большинство туристов видели только штат Гоа. И это не настоящая Индия.

Олег Уваров признался, что, проехав 40 стран в «шлепках» в этой стране решил перейти на кроссовки, потому что еще ни разу в жизни не видел, таких ужасных дорог. Путешественники советуют всем туристам запасаться салфетками, чувством юмора и навыками дипломатии, если они хотят прогуляться по закоулкам Индии.

ИСТОЧНИК KP.RU