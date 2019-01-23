«Уже подали заявки в Болливуд»: «безумные шляпники» из Вятских Полян отправляются в Индию и Непал

Hat Master - уникальный проект, охвативший более 40 стран мира. Его авторы - предприниматели Валерий Смолюк и Олег Уваров - уже собрали в «Доме шляп» в Вятских Полянах сотни уникальных головных уборов, однако останавливаться на достигнутом они не планируют. Уже в феврале «безумные шляпники» отправятся в новую экспедицию. На этот раз они пройдутся по отдаленным уголкам юго-восточной Азии.

Известные путешественники побывали в пресс-центре «Комсомольской правды» в Кирове» и рассказали, чего ждут от новой масштабной поездки.

Путешественники из Вятских Полян отправятся в путешествие по Непалу.Видео: vk.com/hats43

«ИЗНАНКА» МИРА

- Здорово, что наши экспедиции продолжаются! - начал разговор с журналистами автор проекта Валерий Смолюк. - Однажды мы уже бывали в Индии, но сейчас выбрали новые, еще незнакомые нам маршруты. Это будет интересно!

Действительно, в одной из прошлых экспедиций «безумные шляпники» исследовали юг Индии. Они привезли из поездки самые необычные головные уборы местных народностей. Однако обойти огромную страну за одну поездку, конечно, не удалось.

Валерий Смолюк и Олег Уваров уже несколько лет колесят по разным странам и континентам. Фото: vk.com/public172183343

- Мы открываем новые горизонты, - рассказал автор проекта Олег Уваров. - Мы уже побывали в Южной Индии, но она «ненастоящая». Она уже адаптирована к современным туристам и смотрится абсолютно по-другому. Теперь мы хотим попасть в северную часть страны и горный Непал.

Проект Hat Master был запущен пять лет назад, за это время путешественники собрали свыше 800 редких и необычных головных уборов в разных уголках планеты. И каждый раз предприниматели из Вятских Полян открывают для себя и гостей музея «Дом шляп» что-то новое.

- Мы хотим рассказать о том уникальном этносе, который сохранился там до наших дней, - поделился Олег Уваров. - Пойдем не по туристическим маршрутам - хотим увидеть «изнанку» их мира и показать, как там живут простые люди.

ПЛАНИРОВАТЬ ЧТО-ЛИБО НЕВОЗМОЖНО

По словам самих предпринимателей из Вятских Полян, новый маршрут готовился заранее. Планировать детали поездки им помогал Альберт Хлюпин, кировчанин, год назад переехавший в Индию.

- На самом деле, по-хорошему планировать что-то в этом регионе невозможно, - поделился Олег Уваров. - Это совершенно иной мир и иная логистика. Мы можем где-то застрять надолго, а можем двинуться дальше.

- Путешествие займет от трех недель до одного месяца, - поддержал его Валерий Смолюк. - Будет много интересного, мы обязательно расскажем вам обо всем!

Экспедиция «шляпников» стартует 14 февраля, а завершится (по плану) не раньше 3 марта. За это время путешественники посетят север Индии, долину Ганга и отдаленные горные районы Непала.

Участники пресс-конференции Валерий Смолюк, Олег Уваров и Михаил Некрасов (слева направо)Фото: Анна КРЮКОВА

- Эксклюзивный момент - наша работа с гидом, - рассказал Олег Уваров. - Мы нанимаем местного гида-переводчика, индуса из Дели. Путешествовать будем на его автомобиле. Он покажет нам самые необычные уголки юго-восточной Азии, а мы расскажем ему о Вятских Полянах, нашей глубинке.

Сувениры - неотъемлемая часть экспедиций «безумных шляпников». С собой они обязательно возьмут несколько экземпляров дымковской игрушки и еще несколько особенных вятских подарков.

В музее собраны сотни головных уборов с разных концов планеты. Фото: vk.com/public172183343

НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Еще одним гостем пресс-конференции стал президент Общества сотрудничества и дружбы с Непалом Михаил Некрасов. Михаил Сергеевич много раз бывал в этой стране и теперь готов поддержать «шляпников» в их экспедиции.

- Непал - удивительная высокогорная страна, - поделился Михаил Некрасов. - Ее самобытность поражает! Это небогатая страна, где зерно до сих пор молотят цепями и чтят древние традиции. Горные маршруты - отличный шанс познакомиться с местными жителями, радушным и простым народом Непала. Они ни за что не подадут виду, что удивлены визиту иностранцев, но обязательно помогут в любом деле, если это будет нужно.

Местные жители до сих пор молотят зерно цепями и чтят древние традиции. Фото: vk.com/swami_jayant

Обществу сотрудничества и дружбы с Непалом в прошлом году исполнилось 55 лет. Его корни лежат в советских дипломатических связях.

- Дипломаты - что? - задумался Михаил Сергеевич. - Приедут в галстуках в посольство, поговорят, сходят на фуршет и уедут. А к путешественникам отношение другое, в них видят простых людей, которым интересны местная культура и богатые традиции. Это народная дипломатия! Думаю, что «шляпников» в Непале примут очень радушно и доброжелательно!

+35, ПАЛЬМЫ И ОКЕАН

В планах «безумных шляпников» есть и поездки по горным дорогам, и пешие путешествия по Индии и Непалу. Они преодолеют 3 672 километра пути, не считая авиаперелетов. На этот раз им придется максимально сократить объем багажа, иначе передвигаться даже на машине будет непросто.

- Самое главное - свобода движения без чемоданов, - поделился Олег Уваров. - Многие необходимые предметы будем покупать прямо на месте. Планируем подниматься на высоту четырех километров, это очень непросто и увлекательно. Хотим увидеть и саванны со слонами и носорогами, и удивительные высокогорные пейзажи.

Авторы проекта посетят все самые узнаваемые достопримечательности Индии и НепалаФото: Анна КРЮКОВА

Еще одна точка на карте «шляпников» - Болливуд, индийский аналог знаменитой фабрики кино. Если повезет, предприниматели из Вятских Полян снимутся в кинокартине.

- Мы уже подали заявки в Болливуд, - улыбнулся Олег Уваров. - Хотим сняться хотя бы в массовой сцене, а там и до главных ролей недалеко. Посмотрим, что будет!

Также участники проекта могут отправиться и в Лумбини - уникальный центр строительства буддистских храмов.

- В Лумбини есть храмы десятков стран, от Индии и Таиланда до Германии и Франции, - рассказал Михаил Некрасов. - Вскоре там будет построена и копия дацана (буддистский храм - Ред.), находящегося в Санкт-Петербурге. Это невероятное место, один из центров, признанных ЮНЕСКО.

Главными препятствиями «шляпников» станут дороги и погодные условия. Февраль - время снегопадов, на каждом шагу их могут ожидать обледенение и сход снега. Тем более серпантин горных перевалов не имеет вообще никакого покрытия - идти и даже ехать по нему будет непросто. Однако предпринимателей из Вятских Полян это не пугает.

- У нас сегодня -20, а в Индии +35, - улыбнулись «шляпники». - Океан, горы, пальмы, слоны… Все прекрасно! Обязательно будем держать кировчан в курсе событий и рассказывать о новых экспонатах нашего «Дома шляп»!