«Безумные шляпники» не могут вернуться в Россию из-за опасной обстановки в Индии

СЕГОДНЯ 12:15 2019-02-28T12:16:46+03:00

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Из-за обострившейся ситуации между Индией и Пакистаном путешественники из Вятских Полян вынуждены завершить свою экспедицию. Однако Валерий Смолюк и Олег Уваров не могут вернуться домой. В среду, 27 февраля, воздушное пространство над Пакистаном и индийскими штатами Кашмир и Джамму было закрыто. Все авиарейсы отменили.

- Вчера весь день следили за новостями, - рассказали россияне. - Мы знаем, что самолеты «Аэрофлота», следовавшие по маршруту Москва-Дели совершили вынужденную посадку в Казахстане. Пока неизвестно, будет ли возобновлено авиасообщение до 4 марта.

Туристические объекты закрыты. Фото: vk.com/hats43

Напомним, что Индия ответила на теракт произошедший 13 февраля в Кашмире. Страна нанесла удар по базе террористов в приграничной области Пакистана. Тогда государство атаковало два самолета ВВС Индии, один из которых был сбит.

Путешественники не могут вернуться домой. Фото: vk.com/hats43

Сейчас на территории Индии не работают крупные туристические объекты. Но население старается сохранять спокойствие. Многие жители готовятся Махашиваратри - фестивалю, посвященному божеству Шиве. Экспедиция «Hat Master» приняла решение направиться в сторону города Ришикеш. Он находится в 800 километрах от неспокойного Кашмира.

ИСТОЧНИК KP.RU