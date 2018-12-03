«Безумные шляпники» из Вятских Полян отправляются в пятую экспедицию

Предприниматели из Вятских Полян Валерий Смолюк и Олег Уваров побывали уже в четырех экспедициях. «Безумные шляпники» объехали более 40 стран и привезли в Музей головных уборов «Дом Шляп» сотни экспонатов. Но останавливаться на достигнутом путешественники не собираются. Охотники за шляпами готовятся к одной из своих самых значимых экспедиций - в феврале предприниматели едут в Индию!

ВПЕРЕДИ 3672 КИЛОМЕТРА

Путешествие «безумных шляпников» начнется 14 февраля, а завершится 3 марта. Все это время предприниматели будут искать необычные головные уборы в Юго-Восточной Азии.

- Мы уже бывали там в рамках нашей кругосветной экспедиции и рабочих поездок, - отметил Олег Уваров. - Однако остались и неизведанные места. Сейчас у нас разработан целый маршрут посещения севера Индии и Непала. Суммарно мы преодолеем 3672 километра. И это только пешеходная часть маршрута, не считая авиаперелетов.

К слову, перемещаться «шляпники» будут не только стандартными методами. Некоторые места придется пересекать на верблюдах и слонах. А вот автомобиль, на котором путешественники ездили в предыдущие четыре экспедиции, на этот раз останется дома. Это связано с тем, что транспорт в Индии в основном праворульный.

На этот раз автомобиль, на котором раньше передвигались «шляпники», останется домаФото: Анна КРЮКОВА

СВЯЩЕННЫЕ ГОРОДА И ОТДАЛЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО

Первой значимой частью экспедиции станет поездка по «золотому треугольнику» Индии - городам Нью-Дели, Джайпур и Агра. Именно там находятся культовые достопримечательности далекой страны: мавзолей-мечеть «Тадж-Махал», главный храм религии «Храм Лотоса», крепость «Красный Форт». Также «шляпникам» предстоит посещение города Бодх-Гая, считается, что именно там около трех тысяч лет назад Будда нашел Просветление.

Следующей остановкой путешественников станет Непал. Экспедиция побывает в столице Катманду, ее пригородах, посетит знаковые места паломничества. Самой дальней точкой экспедиции станет провинция нижний Мустанг.

- Длительное время это место было королевством и считалось закрытым для иностранцев, - пояснил проводник будущей экспедиции Альберт Хлюпин. - В Мустанге можно увидеть, как люди жили сотни лет назад. К примеру, прямо на улицах женщины шьют различную утварь и создают настоящие произведения искусства.

Помимо путешествия по удивительным местам, «шляпники», конечно же, встретятся с не менее удивительными людьми. Предприниматели ожидают встречи с аскетами, отшельниками и йогами. Именно они помогут Валерию и Олегу показать Индию и Непал с настоящей, нетуристической стороны поклонникам экспедиции.

Во время своей экспедиции путешественники побывают во всемирно известном мавзолее-мечети «Тадж Махал»Фото: Анна КРЮКОВА

«МЫ БОЛЬШЕ НЕ ЗАГАДЫВАЕМ»

На этот раз путешественники не будут пытаться раздобыть как можно больше головных уборов. «Шляпники» будут искать только самые необычные и яркие экспонаты.

- Мы стараемся максимально перейти из количества в качество, - отметил один из путешественников. - Наша задача привести в наш музей самые колоритные головные уборы. Поэтому мы постараемся забраться как можно дальше и выше в Гималаи, чтобы найти что-то действительно стоящее.

Также предприниматели разыскивают в своих путешествиях не просто реплики головных уборов, а странные и аутентичные вещи, несущие в себе какую-то историю. По словам проводника экспедиции, у Олега и Валерия есть все шансы раздобыть такие шляпы.

- Для каждого народа Индии предусмотрены свои национальные, религиозные, церемониальные и свадебные головные уборы, - пояснил Альберт Хлюпин. - В этой стране только религий выше 190!

В новой экспедиции предприниматели постараются найти головные уборы с интересными историямиФото: Анна КРЮКОВА

ОСНОВНАЯ ОПАСНОСТЬ - ЭТО ДОРОГИ

Как и во время любой экспедиции, путешественников на пути к шляпам могут поджидать опасности. Основная из них - это состояние дорог. В Гималаях предпринимателям придется ехать по серпантину, лишенному какого-либо покрытия. Также в горах могут произойти обледенения и сходы снега, потому что «шляпники» будут путешествовать в то время, когда будет выпадать снег.

Но участники экспедиции настроены позитивно и обещают, что будут в режиме «онлайн» рассказывать о своих приключениях и интересных находках и делиться с поклонниками проекта важными советами о путешествиях по Непалу и Индии.

Во время прошлой экспедии по Алтаю в горах предпринимателей застал снег и холодФото: Анна КРЮКОВА

СПРАВКА «КП»

В 2012 году предприниматели Олег Уваров и Валерий Смолюк организовали проект «Hat Master». Это система автомобильных экспедиций, направленных на сбор национальных головных уборов и изучения культуры различных народов. В рамках этого проекта «охотники за шляпами» отправились в кругосветное путешествие и побывали более чем в 40 странах мира.

В 2016 году Валерий Смолюк и Олег Уваров открыли в Вятских Полянах единственный в стране Музей головных уборов народов мира «Дом Шляп». Сегодня в нем хранится более 800 экспонатов, привезенных с разных концов земли. А «безумные шляпники» ежегодно ездят в экспедиции за головными уборами.