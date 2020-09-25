В Кирове 24-летнего парня засыпало землей во время работ на ж/д станции

Трагедия произошла в момент откачки воды из четырехметрового котлована. Фото: Приволжское СУ на транспорте СК РФ

В Кирове на ж/д вокзале произошла трагедия: одного из рабочих засыпало землей в котловане. Спасти молодого человека, к сожалению, не удалось. О происшествии сообщила пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.

ЗАВАЛИЛО ЗЕМЛЕЙ В ЯМЕ

ЧП произошло в четверг, 24 сентября, в 16 часов. Вблизи ж/д станции проводились работы, в частности, откачка воды из котлована глубиной около четырех метров. Один из трудящихся, 24-летний парень, как раз находился на дне этой ямы, когда неожиданно произошел обвал. Рабочего засыпало землей и, к сожалению, молодой человек погиб. Спасти его не удалось.

На место происшествия немедленно приехали следователи и криминалисты. Сотрудники ведомств истребовали необходимые документы и зафиксировали следы на месте травмирования. Сейчас проводится проверка по этому случаю, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

- Действия ответственных лиц проверяются по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека), - сообщили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте. - По результатам проверок будут принято процессуальное решение.

Согласно действующему законодательству РФ, виновным по этой статье может грозить до четырех лет лишения свободы.

НЕ ЕДИНИЧНЫЙ СЛУЧАЙ

К сожалению, это не первое такое происшествие в нынешнем году. Вся область еще помнит громкое ЧП, случившееся в начале июля. В Зуевке на стройке нового ТЦ рухнула стена возводимого здания, придавив собой четырех рабочих. Трое из них погибли, четвертого же удалось извлечь из-под обломков и доставить в местную ЦРБ, а после - в кировский Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Благодаря оперативным действиям врачей мужчина выжил.

А спустя день после трагедии следователи задержали подозреваемых. Ими стали местный предприниматель, нанявший рабочих для стройки ТЦ, и бригадир. Расследование по этому делу сейчас продолжается.