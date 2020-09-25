Засыпало землей: в Кирове 24-летний парень погиб при работах на ж/д станции

Трагедия произошла при откачке воды из котлована. Фото: Приволжское СУ на транспорте СК РФ

В Кирове на ж/д станции погиб рабочий. Информацию сообщило Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ.

Происшествие случилось 24 сентября в 16.00, по данным ведомства, вблизи железнодорожной станции Киров. При откачке воды из котлована глубиной около четырех метров произошел обвал. 24-летнего рабочего, который был в тот момент в яме, засыпало землей. К сожалению, спасти его не удалось.

На место прибыли следователи и криминалисты. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства трагедии. Представители ведомств истребовали необходимые документы и зафиксировали следы на месте травмирования.

Ответственных лиц проверяют по статье «нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека». Виновным может грозить до четырех лет лишения свободы.