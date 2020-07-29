Отчет Главы города Кирова о работе устроил не всех депутатов

В среду, 29 июля, состоялось очередное заседание Гордумы. На встрече присутствовали 34 народных избранника. Кроме того, на заседание был приглашен заместитель председателя правительства Роман Береснев и глава администрации Дмитрий Осипов.

Депутаты обсудили пятнадцать вопросов. Первый из них был посвящен отчету Главы города о результатах деятельности за период с июля 2019 по июнь 2020 года.

Главные тезисы представленного отчета:

- за три года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 318 километров дорог;

- в текущем году на ремонт уличной сети направлено свыше 1 млрд рублей;

- нормативное состояние дорог планируется довести до 62%;

- за три года благоустроили 146 дворов, 68 тротуаров и 10 общественных территорий;

- в городе за два года построены 11 детских садов;

- за три года появилось три новых школы;

- главные проблемы, которые волнуют горожан, - сфера ЖКХ и благоустройство города;

- в бюджете города на ремонт окон в школах предусмотрено 55 миллионов рублей;

- свыше 13 миллионов рублей выделены на ремонт жилья ветеранов;

- начата разработка генерального плана города на 2024 год.

Выслушав достаточно быстрый и бодрый доклад Елены Ковалевой, народные избранники приступили к его обсуждению.

На заседании присутствовали 34 народных избранника. Фото:duma.mo-kirov.ru

Депутат от КПРФ Алексей Вотинцев напомнил Главе города, что в апреле она нарушила 18 статью регламента в части процедуры созыва внеочередного 33 заседания Кировской городской думы. Кроме того, Алексей Владимирович намекнул, что «в ближайшее время возможно будет объявлен новый конкурс на замещение должности главы администрации города».

- Я считаю, что все эти действия являются следствием самонадеянности. Фактически вы защищаете интересы Единой России, а не горожан, - подчеркнул Алексей Вотинцев.

Елена Ковалева пояснила, что данный вопрос был рассмотрен на комиссии по Регламенту.

- Мы достаточно максимально обсудили все стороны вопроса. И достигли решения, что абсолютно все должны соблюдать регламент Гордумы, - сказала Елена Калевала.

Кроме того, по словам Главы города, действующий регламент устарел. Поэтому в течении августа будет написан новый, который депутаты обсудят в сентябре.

Второй вопрос прозвучавший от Алексея Вотинцева касался работы дорожного хозяйства в Кировской области и городе. В частности претензии возникли к компании КОГП «Вятавтодор», которую раньше возглавлял Дмитрий Осипов. Депутат напомнил, что сейчас возбуждено уголовное дело из-за некачественного ремонта дороги в Кирово-Чепецке. Данный вопрос Елена Ковалева отказалась обсуждать, заявив, что дела компании не ее компетенция.

Алексей Владимирович не обошел стороной и председателя правительства области Александра Чурина. По словам депутата, большинство субподрядчиков аффилированы с семьей Александра Чурина.

- Вы как Глава города должны вмешаться в ситуацию и защитить интересы кировчан, - заявил депутат.

Елена Ковалева напомнила, что проведение конкурсных процедур регламентируется федеральным законом №44.

- Сейчас вы предлагаете Главе города вмешиваться в эту процедуру? Считаю, что данный вопрос некорректен, - эмоционально ответила Елена Ковалева.

КАДРОВЫЙ ГОЛОД

Депутат от Справедливой России Альберт Бикалюк обрушился с критикой на доклад Елены Ковалевой. Он подчеркнул, что в прошлом году три нацпроекта из четырех провалились. В общей сумме город не смог освоить 800 миллионов рублей.

- Никто ответственности за это не понес. Все чиновники за неудовлетворительный результат работы получили свои премии, - заявил депутат.

Работу чиновников Альберт Бикалюк охарактеризовал как «слабую и некомпетентную». Депутат заявил, что в администрации города отсутствует «нормальный кадровый потенциал».

- У нас сегодня принцип отбора кадров - это знакомство, близость, дружба, родство и т. д. С сегодняшними кадрами мы ничего не решим, - заявил Альберт Александрович.

В конце своего выступления депутат попросил у Елены Ковалевой организовать кадровый резерв и привлечь грамотных и молодых специалистов.

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