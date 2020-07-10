2020-07-10T11:34:40+03:00
Политика

Суд установил, что глава Кирова нарушила регламент Гордумы

Иск к Елене Ковалевой подал депутат Альберт Бикалюк
Виктор Карпов
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Елена Ковалева нарушила 18 статью регламента. Фото: duma.mo-kirov.ruЕлена Ковалева нарушила 18 статью регламента. Фото: duma.mo-kirov.ru
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Первомайский районный суд Кирова рассмотрел иск депутата Гордумы Альберта Бикалюка к главе города Елене Ковалевой. В ходе заседания установлено, что Елена Ковалева нарушила 18 статью регламента «в части процедуры созыва внеочередного 33 заседания Кировской городской думы».

Суд признал, что глава города нарушила регламент. Но, несмотря на это, в удовлетворении административного иска отказано, так как «в настоящее время отсутствует реальная возможность устранения нарушений, допущенных главой города».

Решение суда. Фото: vk.com/abikaluk

Решение суда. Фото: vk.com/abikaluk

- Подавая этот иск, мы преследовали одну цель – принуждение чиновников к исполнению действующих нормативных актов, которые чиновники сами и принимают, - подчеркнул Альберт Бикалюк.

Напомним, что 29 апреля после неудавшейся попытки выбора нового главы администрации, Елена Ковалева в тот же день принудительно созвала внеочередное заседание думы для назначения нового конкурса на должность сити-менеджера.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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