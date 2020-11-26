Коронавирус в Кировской области, последние новости на 26 ноября 2020 года: на домашнем карантине находятся более 24 тысяч человек

В отделении реанимации проходят лечение более 140 жителей области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперштаб Кировской области представил актуальные данные по ситуации с коронавирусом в регионе на 26 ноября:

- за минувшие сутки в регионе выявлено 238 случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания;

- 639 жителей области выздоровели, в том числе 311 человек выписались из инфекционных стационаров. За весь период наблюдения болезни инфекцию побороли 13316 жителей области.

На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находятся 3816 пациентов; у 3311 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3075 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 505 жителей области диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации проходят лечение:

- 113 человека c диагнозом «коронавирус» и 32 пациента с пневмониями;

- к аппаратам ИВЛ подключены 29 заболевших новой инфекцией и 3 больных с пневмонией.

Амбулаторно лечится 12503 пациента. На домашнем карантине находятся 24166 человек, из них свыше 6400 - дети. Заболевших среди них нет. За весь период наблюдения с карантина сняли более 120000 человек.

Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, в регионе скончались 190 жителей. Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 26 ноября не предоставил.

С 16 ноября в регионе бесплатно выдают медикаменты тем, кто лечится амбулаторно. В пресс-службе регионального Минздрава рассказали, что на 24 ноября врачами выписано 12418 рецептов и 7544 человека уже получили по ним лекарства. Учитывая, что заболевшие должны соблюдать карантин, препараты им домой приносят медики, волонтеры, соцработники или родственники тех, кто лечится дома.

Тем временем, 20 ноября в постановление правительства Кировской области «О введении ограничительных мероприятий на территории Кировской области» внесены новые изменения.

Согласно документу, на территории региона до 14 января приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий с очным присутствием граждан в местах массового посещения.

С 24 ноября в области изменились правила обследования и выписки пациентов с COVID-19, сроки получения результатов теста, а также условия самоизоляции при контакте с заразившимся. Об этом сообщил региональный министр здравоохранения Андрей Черняев.

По новым правилам, утвержденным главой Роспотребнадзора Анной Поповой, срок выполнения исследований на коронавирус не должен превышать 48 часов после взятия мазка.

Кроме того, пациентов с COVID-19 могут выписать из стационара при получении одного отрицательного теста.

Во вторник, 24 ноября, в правительстве региона состоялось церемония награждения медицинских работников. Награды Президента Российской Федерации 17 медработников получили из рук губернатора Игоря Васильева. За вклад в борьбу с COVID-19 отмечены сотрудники инфекционных госпиталей и службы скорой медицинской помощи, в числе которых врачи, фельдшеры, медицинские сестры, санитары и водители.

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