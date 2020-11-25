Коронавирус в Кировской области: в регионе выявлено 238 случаев заражения COVID-19

На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находятся 3816 пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 25 ноября.

Сообщается, что за минувшие сутки в регионе выявлено 238 случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели 639 жителей области, в том числе 311 выписаны домой из инфекционных стационаров.

На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находятся 3816 пациентов; у 3311 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3078 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 505 жителей области диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся:

- 113 пациентов с коронавирусом, 29 из них - на искусственной вентиляции легких;

- 32 жителя области с «диагностическими» пневмониями, 3 из которых - на ИВЛ.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 190.

В амбулаторных условиях проходят лечение 12503 пациента. Под наблюдением в условиях домашнего карантина находятся 24166 человек, из которых более 6400 - дети, заболевших среди них нет.

Снято с карантина за весь период наблюдения более 120000 человек.

- Медицинскими организациями региона выписано 12418 рецептов на бесплатные лекарственные препараты, 7544 человека уже получили препараты, - сообщили в региональном оперштабе.