Коронавирус в Кировской области, последние новости на 25 ноября 2020 года: обязательное тестирование для тех, кто контактировал с заболевшими, отменили

Лабораторное исследование для лиц, контактировавших с зараженными, будет проводиться только при проявлении симптомов ОРВИ. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперштаб Кировской области представил актуальные данные по ситуации с коронавирусом в регионе на 25 ноября:

- за минувшие сутки в регионе выявлено 237 случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания;

- 633 жителя области выздоровели, в том числе 238 человека выписались из инфекционных стационаров. За весь период наблюдения болезни инфекцию побороли 12767 жителей области.

На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находятся 3960 пациентов; у 3426 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3100 человекк болезнь осложняется пневмонией. Еще у 534 жителя области диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации проходят лечение:

- 109 человек c диагнозом «коронавирус» и 38 пациентов с пневмониями;

- к аппаратам ИВЛ подключены 28 заболевших новой инфекцией и 3 больных с пневмонией.

Амбулаторно лечится 12531 пациент. На домашнем карантине находятся 24217 человек, из них свыше 6300 - дети. Заболевших среди них нет. За весь период наблюдения с карантина сняли более 118000 человек.

Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, в регионе скончались 190 (+1) жителей. Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 1.17% (средний по России - 1.74%). Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 25 ноября не предоставил.

С 16 ноября в регионе бесплатно выдают медикаменты тем, кто лечится амбулаторно. В пресс-службе регионального Минздрава рассказали, что на 24 ноября врачами выписано 10722 рецепта и 5922 человек уже получили по ним лекарства. Учитывая, что заболевшие должны соблюдать карантин, препараты им домой приносят медики, волонтеры, соцработники или родственники тех, кто лечится дома.

Тем временем, 20 ноября в постановление правительства Кировской области «О введении ограничительных мероприятий на территории Кировской области» внесены новые изменения.

Согласно документу, на территории региона до 14 января приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий с очным присутствием граждан в местах массового посещения.

Новые ограничения не распространяются на деятельность музеев, музеев-заповедников, библиотек, кинотеатров, театров, концертных залов, дворцов и домов культуры, парков при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.

Напомним, что в число действующих ограничений входит обязательный масочный режим в общественных местах: в транспорте, магазинах, аптеках, лифтах, на парковках и других местах массового скопления людей. В увеселительных заведениях запрещены какие-либо мероприятия с 23.00 до 06.00, а точки общепита не могут работать в эти же часы

С 24 ноября в области изменились правила обследования и выписки пациентов с COVID-19, сроки получения результатов теста, а также условия самоизоляции при контакте с заразившимся. Об сообщил региональный министр здравоохранения Андрей Черняев.

По новым правилам, утвержденным главой Роспотребнадзора Анной Поповой, срок выполнения исследований на коронавирус не должен превышать 48 часов после взятия мазка.

Кроме того, пациентов с COVID-19 могут выписать из стационара при получении одного отрицательного теста.

Министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев рассказал, что обязательное тестирование для контактных лиц, которое ранее проводились на 8-10 сутки, теперь не предусмотрено. Лабораторное исследование будет проводиться только при проявлении симптомов ОРВИ.

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