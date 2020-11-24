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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кировской области: в регионе изменились правила обследования и выписки пациентов с COVID-19

Контактным лицам не будут выдавать постановление Роспотребнадзора
Виктор КарповВиктор Карпов
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Срок выполнения исследований на коронавирус не должен превышать 48 часов после взятия мазка.

Срок выполнения исследований на коронавирус не должен превышать 48 часов после взятия мазка.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области изменились правила обследования и выписки пациентов с COVID-19, сроков получения результатов анализа, а также условия самоизоляции при контакте с заразившимся. Об сообщил региональный министр здравоохранения Андрей Черняев.

По новым правилам, утвержденным главой Роспотребнадзора Анной Поповой, срок выполнения исследований на коронавирус не должен превышать 48 часов после взятия мазка.

Кроме того, пациенты с COVID-19 могут быть выписаны при получении одного отрицательного теста. Напомним, что раньше нужно было сдавать два анализа. Отметим, что новые правила касаются как пациентов, проходящих лечение амбулаторно, так и в стационаре.

- Вместе с тем документ допускает выписку пациентов с коронавирусом из инфекционных госпиталей для продолжения лечения на дому до получения отрицательного лабораторного исследования, но только в тех случаях, если заболевший не проживает в коммунальной квартире или учреждениях социального обслуживания, - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев рассказал, что обязательное тестирование для контактных лиц, которое ранее проводились на 8-10 сутки, теперь не предусмотрено. Лабораторное исследование будет проводиться только при проявлении симптомов ОРВИ.

Согласно новым правилам, контактным лицам не будут выдавать постановление Роспотребнадзора об изоляции, но должны информировать о соблюдении режима самоизоляции. Для этого могут быть использованы любые доступные средства связи. К примеру, СМС-информирование. При его недоступности уведомление отправят в бумажном варианте. При этом сделать это обязаны в течение одного рабочего дня.