Коронавирус в Кировской области: в регионе ввели новые ограничения

В число действующих ограничений входит обязательный масочный режим в общественных местах. Фото: Артем КИЛЬКИН

В постановление правительства Кировской области «О введении ограничительных мероприятий на территории Кировской области» внесены новые изменения.

Согласно документу, на территории региона до 14 января приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий с очным присутствием граждан в местах массового посещения.

- Данное ограничение не распространяется на спортивные соревнования, включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий Кировской области при отсутствии зрителей во время проведения соревнований, - сообщили в областном правительстве. - Ключевые спортивные состязания будут транслироваться в прямом эфире или в записи.

Помимо этого, новые ограничения не распространяются на деятельность музеев, музеев-заповедников, библиотек, кинотеатров, театров, концертных залов, дворцов и домов культуры, парков при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.

- При несоблюдении требований представители органов внутренних дел вправе привлечь нарушителей к ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ, - отметили в правительстве региона. - Для граждан и организаций предусмотрены штрафные санкции.

Напомним, что в число действующих ограничений входит обязательный масочный режим в общественных местах: в транспорте, магазинах, аптеках, лифтах, на парковках и других местах массового скопления людей. В увеселительных заведениях запрещены какие-либо мероприятия с 23.00 до 06.00, а точки общепита не могут работать в эти же часы

На заседании оперативного штаба губернатор Кировской области Игорь Васильев отметил, что эпидемиологическая обстановка в регионе остается непростой. Так, за минувшие сутки в регионе выявлено 222 случая заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели 737 жителей области, в том числе 242 выписаны домой из стационаров. В инфекционных госпиталях находятся 3916 пациентов с COVID-19.