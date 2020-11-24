Коронавирус в Кировской области: в амбулаторных условиях проходят лечение 12531 пациент

За минувшие сутки в регионе выявлено 237 случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 24 ноября.

Сообщается, что за минувшие сутки в регионе выявлено 237 случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели 633 жителя области, в том числе 238 выписаны домой из инфекционных стационаров.

В инфекционных госпиталях находятся 3960 пациентов с COVID-19, у 3100 человек из них болезнь осложняется пневмонией. Еще у 534 жителя региона поставлен диагноз «пневмония», но результаты теста по коронавирусу пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся:

- 109 пациентов с коронавирусом, 28 из них - на искусственной вентиляции легких;

- 38 жителей области с «диагностическими» пневмониями, 3 из которых - на ИВЛ.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 190 (+1).

В амбулаторных условиях проходят лечение 12531 пациент. Под наблюдением в условиях домашнего карантина находятся 24217 человек, из которых более 6300 - дети, заболевших среди них нет.

Снято с карантина за весь период наблюдения более 118000 человек.

- Медицинскими организациями региона выписано 10722 рецепта на бесплатные лекарственные препараты, 5922 человека уже получили препараты, - сообщили в региональном оперштабе.