Кировских медработников наградили за борьбу с COVID-19

Награды Президента Российской Федерации получили 17 медработников. Фото: kirovreg.ru

Во вторник, 24 ноября, в правительстве региона состоялось церемония награждения медицинских работников. Награды Президента Российской Федерации 17 медработников получили из рук губернатора Игоря Васильева. За вклад в борьбу с COVID-19 отмечены сотрудники инфекционных госпиталей и службы скорой медицинской помощи, в числе которых врачи, фельдшеры, медицинские сестры, санитары и водители.

Орденом Пирогова удостоена главный врач Инфекционной клинической больницы города Кирова Олеся Редькина.

- Орден Пирогова - это общая награда и очень высокая оценка труда и профессионализма всех сотрудников медицинских госпиталей, - отметила Олеся Редькина. - Я хочу выразить глубокую признательность всем медицинским работникам, с которыми мы оказывали и продолжаем оказывать жизненно необходимую помощь нашим пациентам.

Медалью Луки Крымского награждена медицинская сестра Инфекционной клинической больницы Наталья Федосимова. Шесть сотрудников Инфекционной клинической больницы отмечены Почетной грамотой Президента Российской Федерации: заведующая отделением Ираида Братухина, врач Татьяна Земцова, старшие медицинские сестры Екатерина Федотовская и Елена Трухина, медицинские сестры Марина Котелевская и Ольга Обадина. Почетной грамотой Президента Российской Федерации также награждена фельдшер Станции скорой медицинской помощи города Кирова Надежда Суханова.

Благодарность Президента Российской Федерации получили шесть сотрудников инфекционных госпиталей и службы скорой медицинской помощи. В их числе заведующий отделением Кировской областной клинической больницы Максим Карепанов и старшая медицинская сестра этой же больницы Оксана Ефремова, фельдшеры Станции скорой медицинской помощи Максим Литвинов, Роман Чемоданов, Евгения Шабалина и Наталья Зайнутдинова, а также водитель Антон Кислицын и санитарка Инфекционной клинической больницы Светлана Бессолицына.