Коронавирус в Кировской области, последние новости на 24 ноября 2020 года: за минувшие сутки госпитализировали 236 кировчан

Ежедневно в инфекционные стационары доставляют более 200 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперштаб Кировской области представил актуальные данные по ситуации с коронавирусом в регионе на 24 ноября:

- за минувшие сутки в регионе выявлено 236 случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания;

- 782 жителя области выздоровели, в том числе 104 человека выписались из инфекционных стационаров. За весь период наблюдения болезни инфекцию побороли 12767 жителей области.

На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находятся 4043 пациента; у 3512 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3284 человека болезнь осложняется пневмонией. Еще у 531 жителя области диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации проходят лечение:

- 112 человек c диагнозом «коронавирус» и 35 пациента с пневмониями;

- к аппаратам ИВЛ подключены 25 заболевших новой инфекцией и 5 больных с пневмонией.

Амбулаторно лечатся 12442 пациента. На домашнем карантине находятся 24466 человек, из них свыше 6500 - дети. Заболевших среди них нет. За весь период наблюдения с карантина сняли более 117000 человек.

Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, за прошедшую неделю в инфекционных стационарах скончалось шесть человек. По официальным данным, в регионе скончались 189 жителей. Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 1.17% (средний по России - 1.74%). Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 24 ноября не предоставил.

С 16 ноября в регионе бесплатно выдают медикаменты тем, кто лечится амбулаторно. В пресс-службе регионального Минздрава рассказали, что на 24 ноября врачами выписано 8943 рецепта и 3757 человек уже получили по ним лекарства. Учитывая, что заболевшие должны соблюдать карантин, препараты им домой приносят медики, волонтеры, соцработники или родственники тех, кто лечится дома.

Тем временем, 20 ноября в постановление правительства Кировской области «О введении ограничительных мероприятий на территории Кировской области» внесены новые изменения.

Согласно документу, на территории региона до 14 января приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий с очным присутствием граждан в местах массового посещения.

Новые ограничения не распространяются на деятельность музеев, музеев-заповедников, библиотек, кинотеатров, театров, концертных залов, дворцов и домов культуры, парков при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.

Напомним, что в число действующих ограничений входит обязательный масочный режим в общественных местах: в транспорте, магазинах, аптеках, лифтах, на парковках и других местах массового скопления людей. В увеселительных заведениях запрещены какие-либо мероприятия с 23.00 до 06.00, а точки общепита не могут работать в эти же часы

С 21 ноября кировчане, которые не могут получить больничный или выйти из карантина и вновь приступить к работе из-за длительной подготовки результатов анализов на новую инфекцию, могут пожаловаться на горячую линию по вопросам тестирования на COVID-19.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте