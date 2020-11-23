Коронавирус в Кировской области: в инфекционных госпиталях находятся 4043 пациента с COVID-19

За минувшие сутки в регионе выявлено 236 случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. Фото: Алексей Гмызин

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 23 ноября.

Сообщается, что за минувшие сутки в регионе выявлено 236 случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели 782 жителя области, в том числе 104 выписаны домой из инфекционных стационаров.

В инфекционных госпиталях находятся 4043 пациента с COVID-19, у 3284 человек из них болезнь осложняется пневмонией. Еще у 531 жителя региона поставлен диагноз «пневмония», но результаты теста по коронавирусу пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся:

- 112 пациентов с коронавирусом, 25 из них - на искусственной вентиляции легких;

- 35 жителей области с «диагностическими» пневмониями, 5 из которых - на ИВЛ.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 189.

В амбулаторных условиях проходят лечение 12442 пациента. Под наблюдением в условиях домашнего карантина находятся 24466 человека, из которых более 6500 - дети, заболевших среди них нет.

Снято с карантина за весь период наблюдения более 117000 человек.

- Медицинскими организациями региона выписано 8943 рецепта на бесплатные лекарственные препараты, 3757 человек уже получили препараты, - сообщили в региональном оперштабе.