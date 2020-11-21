Кировчане могут пожаловаться на то, что тесты на COVID-19 делают слишком долго

Кировчане, которые не могут получить больничный или выйти из карантина и вновь приступить к работе из-за длительной подготовки результатов анализов на коронавирус, могут позвонить на горячую линию Управления Роспотребнадзора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области ежедневно увеличивается как число новых случаев зараженияCOVID-19, так и количество жителей региона, желающих сделать тест на коронавирус. Но многие кировчане сталкиваются с трудностями, когда пытаются сдать анализы на выявление новой инфекции.

В связи с этим сегодня, 21 ноября, в Управлении Роспотребнадзора по Кировской области начала работать Всероссийская горячая линия по вопросам тестирования на COVID-19.

Специалисты Управления ответят на вопросы жителей Кировской области по срокам выполнения и выдаче результатов тестов.

Кировчане, которые не могут получить больничный или выйти из карантина и вновь приступить к работе из-за длительной подготовки результатов анализов на новую инфекцию, могут пожаловаться на горячую линию Управления Роспотребнадзора по Кировской области по телефону: +7 (8332) 40-67-24, ежедневно с 10.00 до 12.00 или по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.