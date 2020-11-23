Коронавирус в Кировской области, последние новости на 23 ноября 2020 года: за прошедшую неделю в инфекционных стационарах скончалось шесть человек

На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находятся 3945 пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперштаб Кировской области представил актуальные данные по ситуации с коронавирусом в регионе на утро 23 ноября:

- за минувшие сутки в регионе выявлено 223 случая заражения COVID-19 с симптомами заболевания;

- 490 жителей области выздоровели, в том числе 64 человека выписались из инфекционных стационаров. За весь период наблюдения болезни инфекцию побороли 12663 жителей области.

На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находятся 3945 пациентов; у 3454 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3237 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 491 жителя области диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации проходят лечение:

- 113 человек c диагнозом «коронавирус» и 34 пациента с пневмониями;

- к аппаратам ИВЛ подключены 29 заболевших новой инфекцией и 8 больных с пневмонией.

Амбулаторно лечатся 12695 пациентов. На домашнем карантине находятся 24140 человек, из них свыше 6400 - дети. Заболевших среди них нет. За весь период наблюдения с карантина сняли более 113000 человек.

Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, за прошедшую неделю в инфекционных стационарах скончалось шесть человек. По официальным данным, в регионе скончались 189 жителей. Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 1.17% (средний по России - 1.74%). Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 22 ноября не предоставил.

С 16 ноября текущего года в регионе стартовала бесплатная выдача медикаментов. В пресс-службе регионального Минздрава рассказали, что на сегодняшний день врачами выписано 8163 рецепта и 3233 человека уже получили по ним лекарства. Учитывая, что заболевшие должны соблюдать карантин, препараты им домой приносят медики, волонтеры или соцработники. Лекарства также могут получить родственники тех, кто лечится амбулаторно.

Тем временем, 20 ноября в постановление правительства Кировской области «О введении ограничительных мероприятий на территории Кировской области» внесены новые изменения.

Согласно документу, на территории региона до 14 января приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий с очным присутствием граждан в местах массового посещения.

Новые ограничения не распространяются на деятельность музеев, музеев-заповедников, библиотек, кинотеатров, театров, концертных залов, дворцов и домов культуры, парков при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.

Напомним, что в число действующих ограничений входит обязательный масочный режим в общественных местах: в транспорте, магазинах, аптеках, лифтах, на парковках и других местах массового скопления людей. В увеселительных заведениях запрещены какие-либо мероприятия с 23.00 до 06.00, а точки общепита не могут работать в эти же часы

С 21 ноября кировчане, которые не могут получить больничный или выйти из карантина и вновь приступить к работе из-за длительной подготовки результатов анализов на новую инфекцию, могут пожаловаться на горячую линию по вопросам тестирования на COVID-19.