Коронавирус в Кировской области, последние новости на 19 ноября 2020 года: в инфекционных госпиталях лечатся почти 4000 человек

Более трех тысяч жителей области переносят коронавирус с осложнением - пневмонией. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперштаб Кировской области представил актуальные данные по ситуации с коронавирусом в регионе на утро 19 ноября:

- за минувшие сутки в регионе выявлено 217 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания;

- 709 жителей области выздоровели, в том числе 305 человек выписались из инфекционных стационаров.За весь период наблюдения болезни инфекцию побороли более 11,5 тысячи жителей области.

На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находятся 3941 пациент; у 3429 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3292 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 512 госпитализированных диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации проходят лечение:

- 112 человек c диагнозом «коронавирус» и 35 пациентов с пневмониями;

- к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 28 заболевших новой инфекцией и 7 больных с пневмонией.

Амбулаторно лечатся 12223 пациентов. На домашнем карантине находятся 24586 кировчан, из них свыше 6400 - дети. Заболевших среди них нет. За весь период наблюдения с карантина сняли более 110140 человек.

Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 186 (+1). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 18 ноября не предоставил.

Все ограничения в регионе продлены будут действовать, как минимум, до 10 декабря. Кировчанам, появившимся в общественном транспорте и местах массового скопления людей, а также в лифтах, такси и на парковках, грозит штраф. Кроме того, с 23.00 до 06.00 оштрафовать могут и кировские заведения общепита, если они будут принимать посетителей в это время и проводить развлекательные мероприятия.

А в регионе тем временем продолжаются рейды, выявляющие нарушителей, не соблюдающих ограничения, вызванные пандемией коронавируса, и принимают меры к нарушителям. Так, в Кирове приостановили на 30 дней работу пекарни на улице Розы Люксембург, 83 и закрыли на 10 дней магазин «Продукты» в селе Сошени. Такое решение приняли Октябрьский и Нововятский районные суды, рассмотревшие постановления, вынесенные специалистами регионального Роспотребнадзора.

В начале ноября Кировская область получила из резервного фонда правительства РФ 47,5 миллиона рублей на покупку лекарств для больных коронавирусом. С 16 ноября текущего года в регионе стартовала бесплатная выдача медикаментов. В пресс-службе регионального Минздрава рассказали, что на сегодняшний день врачами выписано 835 рецептов и 719 человек уже получили по ним лекарства.

- Бесплатными лекарствами за счет средств федерального бюджета планируется обеспечить порядка 10000 жителей региона, которые проходят лечение от новой коронавирусной инфекции под медицинским наблюдением на дому, - сообщили в областном правительстве.