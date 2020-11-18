Коронавирус в Кировской области: число летальных случаев в регионе увеличилось до 186

В инфекционных госпиталях находятся 3941 пациент с COVID-19. Фото: Алексей Гмызин

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 18 ноября.

Сообщается, что за минувшие сутки в регионе выявлено 217 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели 709 пациентов, в том числе 305 выписаны домой из инфекционных стационаров.

В инфекционных госпиталях находятся 3941 пациент с COVID-19, у 3292 человека из них болезнь осложняется пневмонией. Еще у 512 пациентов поставлен диагноз «пневмония», но результаты теста по коронавирусу пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся:

-112 пациентов с коронавирусом, 28 из них - на искусственной вентиляции легких;

- 35 жителей области с «диагностическими» пневмониями, 7 из которых - на ИВЛ.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе увеличилось до 186. За сутки в инфекционном госпитале скончался еще один пациент.

В амбулаторных условиях проходят лечение 12223 пациента. Под наблюдением в условиях домашнего карантина находятся 24586 человек, из которых более 6400 - дети, заболевших среди них нет.

Снято с карантина за весь период наблюдения более 110140 человек.