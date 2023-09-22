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НовостиОбщество22 сентября 2023 9:28

Администрация Кирова полным составом поучаствует в субботнике

На уборку территорий приглашаются также все желающие
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Глава администрации города пообещал принять участие в субботнике вместе с подчиненными. Фото: t.me/simakov_kirov

Глава администрации города пообещал принять участие в субботнике вместе с подчиненными. Фото: t.me/simakov_kirov

Администрация Кирова полным составом выйдет на субботник. Об этом рассказал ее глава Вячеслав Симаков.

Как он напомнил, с 16 сентября в городе стартовали общегородские субботники. Сам он планирует выйти на один из них со своими подчиненными.

- Сам я также в обязательном порядке приму участие, причем не на одной площадке и вместе со мной выйдет вся администрация города с заместителями, - написал сити-менеджер в своем телеграм-канале.

Симаков также попросил руководителей предприятий и организаций, предпринимателей и собственников, председателей СНТ и гаражных кооперативов подключиться к субботникам. Поучаствовать, в том числе, могут управляющие компании и неравнодушные жители.