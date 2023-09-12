В Кирове начинаются осенние субботники

Месячник благоустройства стартует на текущей неделе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как рассказали в горадминистрации, месячник благоустройства пройдет с 16 сентября по 14 октября. Общегородские субботники состоятся 16, 22, 23 и 30 сентября, 7 и 14 октября.

В рамках мероприятий городские службы проведут работы на дорогах, тротуарах, газонах, мостах и путепроводах, остановках общественного транспорта. Уборка также пройдет на городских кладбищах, в парках, скверах, на озелененных территориях, в местах массового отдыха, мемориальных зонах.

Организации, предпринимателей, собственников просят принять участие в чистке города от мусора и листвы. К субботникам также могут подключиться УК и неравнодушные кировчане, которые хотят прибрать дворы своих домов.