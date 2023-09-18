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НовостиОбщество18 сентября 2023 9:41

Кировчан приглашают на общегородской субботник 22 сентября

Сейчас мэрия составляет график мест и времени проведения
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Мероприятие состоится в конце текущей недели.

Мероприятие состоится в конце текущей недели.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22 сентября в Кирове пройдет общегородской субботник. Об этом стало известно на планерке у губернатор Александра Соколова.

Как сообщил глава региона, он предложил активистам провести осенний общегородской субботник, и те выразили свое согласие. Сейчас Киров готовится к предстоящему мероприятию. Всех желающих и неравнодушных жителей областного центра приглашают выйти на уборку территорий.

На данный момент администрация города занимается составлением графика мест и времени проведения субботников. Информацию опубликуют на официальном портале мэрии.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове начался месячник благоустройства. Он пройдет с 16 сентября по 14 октября. Подробности можно узнать здесь.