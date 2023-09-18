В Кирове прошли первые субботники

На субботники вышли работники предприятий, учащиеся образовательных организаций, сотрудники ведомств. Фото: киров.рф

В Кирове продолжается месячник благоустройства. Подробности сообщили в мэрии.

В минувшие выходные в городе прошли первые осенние субботники, в которых поучаствовали различные учреждения, предприятия и ведомства. Так, например, в «Уткин парке» прибрались сотрудники Октябрьского теруправления и службы судебных приставов. Специалисты Нововятского теруправления очистили от мусора и листьев парк ЛПК.

Работники и ученики Кировского пожарно-спасательного колледжа провели уборку в зеленой зоне на перекрестке улиц Ивана Попова и Щорса. Некоторые сотрудники мэрии поучаствовали в субботнике на общественных территориях на Красноармейской, 61 и Горького, 35.

Добавим также, что в предстоящую пятницу, 22 сентября, планируется общегородской субботник.