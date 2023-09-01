«Бардак полнейший»: кировчане жалуются на состояние «Уткин парка»

Проект «Уткин парк» реализуется с осени 2020 года. Фото: vk.com/utkinpark43

Кировчане возмущены состоянием «Уткин парка». Крик души появился в паблике «Благоустройство г.Кирова», официальном сообществе горадминистрации.

- Парк полностью весь зарос травой, ни одной урны нет у лавочек, кругом мусор, битые бутылки! До ума ничего не доведено, бардак полнейший, - написал один из жителей города. Он также сообщил об отсутствии освещения в парке и о заброшенной и заросшей травой хоккейной коробке, которую установили еще три года назад.

Как сообщили в администрации Кирова, «Уткин парк» не включен в перечень озелененных территорий, утвержденный постановлением мэрии. В него предложили внести изменения, взяв участок под контроль. В случае положительного ответа парк примут на содержание в 2024 году по муниципальному контракту.

- В настоящее время территориальным управлением ООО ПСК «Вектор» выдано разрешение на размещение элементов благоустройства на данном участке со сроком до 3 августа 2024 года. Силами общественников и ООО ПСК «Вектор» осуществляется содержание территории, - добавили в мэрии.

Желающие принять участие в субботниках по санитарной очистке парка могут обратиться в теруправление по телефону 20-88-28.