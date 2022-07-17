В «Уткин парке» в Кирове появится амфитеатр

Таким активисты предполагают увидеть амфитеатр в парке. Фото: vk.com/utkinpark43

Кировские активисты построят в «Уткин парке» амфитеатр. Об этом рассказали активисты, которые занимаются благоустройством сквера, в своей группе в соцсетях.

- Создание парка - это трудоемкое занятие, и на каждом этапе нам помогают разные инициативные группы. И прямо сейчас к нам присоединилась новая группа, которая взяла обязательство построить амфитеатр напротив сцены. Теперь это часть нашей команды! - рассказали общественники.

Стоит напомнить, что проект реализуется с 2020 года. «Уткин парк» - сквер на берегу реки Люльченка, который постепенно обустраивают неравнодушные активисты. Если вы желаете помочь активистам, всю информацию можно найти в их группе.