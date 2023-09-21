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НовостиОбщество21 сентября 2023 11:07

Найден подрядчик, который спроектирует мусоросортировочную станцию в Лузском районе

С компанией уже заключили контракт
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Строительство планируется начать в 2024 году. Фото: правительство Кировской области

Строительство планируется начать в 2024 году. Фото: правительство Кировской области

В Кировской области выбрали подрядчика, который спроектирует мусоросортировочную станцию в Лузском районе. Подробности рассказали в региональном министерстве охраны окружающей среды.

Конкурс по поиску исполнителя завершился в начале месяца. По его итогам подрядчиком стала компания «Гражданпроект», контракт с которой заключили 8 сентября. В ближайшее время на земельном участке, где должна появиться мусоросортировочная станция, должны начаться изыскания. Расположен он рядом со станцией Макуха, все работы по постановке на кадастровый учет проведены.

В Минприроды добавили, что проект должен быть готов в начале второго квартала 2024 года. Само строительство планируется провести также в 2024 году.