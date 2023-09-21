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НовостиОбщество21 сентября 2023 10:08

За проект ремонта путепровода и моста через Люльченку заплатят 24 миллиона рублей

Сейчас объявлен конкурс на поиск подрядчика, который этим займется
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Планируется капремонт путепровода через железнодорожные пути и моста через Люльченку на Воровского.

Планируется капремонт путепровода через железнодорожные пути и моста через Люльченку на Воровского.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове ищут подрядчика, который разработает проект ремонта моста через Люльченку. Информация появилась на портале госзакупок.

Объект закупки - разработка проектно-сметной документации на капремонт путепровода через железнодорожные пути и моста через Люльченку по улице Воровского. Отметим, что, согласно документу, планируется отремонтировать 136 метров моста и 57 метров путепровода.

Заказчиком выступает МУП «Дирекция благоустройства города Кирова». Начальная цена контракта составляет 24,7 миллиона рублей. На данный момент идет прием заявок, который закончится 9 октября. Победителя аукциона объявят 12 октября.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове ищут подрядчика, который снесет незаконные постройки в Первомайском районе.