За проект ремонта путепровода и моста через Люльченку заплатят 24 миллиона рублей

Планируется капремонт путепровода через железнодорожные пути и моста через Люльченку на Воровского. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове ищут подрядчика, который разработает проект ремонта моста через Люльченку. Информация появилась на портале госзакупок.

Объект закупки - разработка проектно-сметной документации на капремонт путепровода через железнодорожные пути и моста через Люльченку по улице Воровского. Отметим, что, согласно документу, планируется отремонтировать 136 метров моста и 57 метров путепровода.

Заказчиком выступает МУП «Дирекция благоустройства города Кирова». Начальная цена контракта составляет 24,7 миллиона рублей. На данный момент идет прием заявок, который закончится 9 октября. Победителя аукциона объявят 12 октября.

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