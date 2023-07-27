В Лузском округе Кировской области тоже появится мусоросортировочная станция

Сортировку наладят вдали от поселений. Фото: kirovreg.ru

В Лузском муниципальном округе построят «небольшую современную мусоросортировочную станцию». Об этом рассказал и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области Абашев.

Предварительные сроки строительства - 2024 год. Станция появится на удалении от поселений, в районе ж/д разъезда Макуха. Предприятие будет рассчитано на Лузский округ и Подосиновский район.

- Общая годовая масса - порядка 5 тысяч тонн, - написал в своем телеграм-канале Тимур Энвильевич. - В среднем это 2 мусоровоза в день. Отобранные вторичные ресурсы - бумагу, пластик, стекло, металлы - будем направлять в дальнейшую переработку.

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