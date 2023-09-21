В Кирове ищут подрядчика, который снесет самовольные постройки

Сейчас идет прием заявок от подрядчиков, которые хотят заняться сносом. Фото: киров.рф

В Кирове ищут подрядчика, который займется сносом незаконных построек. Информацию сообщает горадминистрация.

Речь идет об объектах на улицах Павла Корчагина, 60а и 223, Урицкого, 19, Заречной, 9, Клубной, 7. В основном это гаражи и хозпостройки. В мэрии напоминают: собственники все еще могут снести самовольные строения самостоятельно и сохранить имущество.

Сейчас на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок идет прием заявок от компаний и предпринимателей. Начальная стоимость контракта - 196,8 тысячи рублей. Заявки будут принимать до 26 сентября, после чего определится подрядчик, который снесет постройки.

Информацию по условиям закупки и техзаданию можно уточнить на портале госзакупок или в Первомайском теруправлении по телефонам: 65-06-77, 35-49-41.