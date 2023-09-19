В девяти муниципальных образованиях Кировской области начался отопительный сезон

В жилые дома тепло пока не подают. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Кировской области постепенно стартует отопительный сезон. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

Подача тепла уже началась в девяти муниципальных образованиях: фанасьевском, Верхнекамском, Вятскополянском, Кильмезском, Куменском, Лузском, Подосиновском, Унинском районах, а также в городах Вятские Поляны и Киров. В первую очередь к ресурсу будут подключать учреждения здравоохранения, образования и социально-культурной сферы по заявкам их руководителей. Для остальных объектов разработают график очередности включения.

В правительстве еще раз напомнили, что подача тепла в жилые дома начнется не раньше, чем после пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура не будет подниматься выше +8 градусов. Однако жители на общем собрании могут принять решение о более ранних сроках включения отопления.