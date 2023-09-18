В мэрии Кирова ответили на вопрос о дате начала отопительного сезона

Проблем с подачей ресурса, по заверениям чиновников, не будет Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Отопительный сезон начнется, как только среднесуточная температура воздуха на протяжении 5 суток будет не выше +8 градусов, - напоминают в администрации Кирова. Точной даты пока нет, потому что температуры все еще слишком высокие для осени.

Власти заверяют, что никаких проблем с подачей тепла быть не может:

- жилой фонд готов к зиме на 94%;

- у трех УК нет паспортов готовности, но это не повлияет на подачу теплоносителя;

- у двух ресурсных компаний тоже нет паспортов, но документы ими уже поданы;

- теплосети реконструированы не везде, но это не отразится на подключении потребителей.

К слову, уже готовят постановление о включении тепла в детских садах, школах, больницах.