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НовостиНедвижимость7 сентября 2023 5:10

95% домов и соцобъектов в Кировской области - уже с паспортами готовности к зиме

Незавершенные работы не повлияют на начало отопительного сезона, - заверяют власти
Петр МАКСИМОВ
Даже ресурсники в большинстве своем подготовились к приходу холодов

Даже ресурсники в большинстве своем подготовились к приходу холодов

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Кировская область лучше подготовилась к отопительному сезону, нежели в прошлом году.

К началу осени 2022-го паспорта готовности получили 22% домов и социальных объектов и 3% ресурсоснабжающих организаций. На сегодня же таких 95% и 76% соответственно.

За период межсезонья реконструировали и обновили 14 котельных и 22 километра теплосетей. Сейчас строят и реконструируют еще 6 километров водопровода и 12 километров сетей водоотведения. То, что не все работы сейчас завершены, не повлияет на начало отопительного сезона, - заверяют в региональном правительстве.

Две недели назад, напомним, только в Кирове насчитали 92 дома, в которых горячей воды не было дольше положенного 14-дневного срока.