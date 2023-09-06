Рубрика «Юмор»: реконструкцию сетей в Кирове завершат к отопительному сезону

Много работ ведут в центре города. Фото: киров.рф

Монтаж трубопровода на всех объектах реконструкции «Т Плюс» планирует завершить к 15 сентября. Об этом сообщают по итогам встречи чиновников из администрации Кирова с представителями теплосетевой компании.

В межсезонье успели обновить более 40 километров трубопроводов. Сейчас не на всех объектах подрядчики активны. По словам сити-менеджера Симакова, рабочих рук не хватает, а поставки материалов задерживают.

В нынешнем году решили провести как можно больше работ в центре, чтобы к юбилею города на главных улицах были меньше риски коммунальных аварий.

Сейчас трубы меняют на площади у филармонии, впереди участки у ЦУМа, за «Колизеем» и у Дворца творчества-мемориала.