Площадь перед Филармонией разрыли для перекладки труб

В следующем сезоне здесь поставят памятник Александру Невскому. Фото: киров.рф

Перед зданием Вятской филармонии начались раскопки. Здесь будут реконструировать 326 метров трубопровода.

Участок дополнительно включили в программу реконструкций на 2023 год, - сообщают в мэрии. Подрядчик «Т Плюс» должен переложить трубы, заменить лотки каналов, реконструировать тепловые камеры и после восстановить благоустройство. Горячую воду в окрестных домах отключать не будут.

Работы решили провести сейчас, потому что в следующем здесь уже должны поставить памятник князю Александру Невскому.

К слову, трубы на участке от Октябрьского проспекта до кировского цирка тоже обновит «Т Плюс». Реконструкцию начнут в сентябре: это часть обновления парка имени Кирова.