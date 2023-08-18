Договор на создание памятника Невскому уже подписан

Скульптуру изготовят в Мособласти. Фото: киров.рф

Монумент князю Александру Невскому, который установят у Вятской филармонии, изготовят в Московской области. Работы уже начались, - сообщают в администрации Кирова.

Подписан договор на изготовление и установку. Стороны еще раз обсудили все этапы работ. От Кирова участвовал руководитель дирекции 650-летия города Алексей Чепцов.

Ранее площадь у филармонии осмотрел академик, народный художник России Салават Щербаков. Под его руководством и будут создавать скульптуру.

Власти также сообщали, что работы будет спонсировать компания «Т Плюс».