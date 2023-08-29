Тренажеры и спортивные зоны в парке у цирка в Кирове почти готовы

На первый этап благоустройства остался месяц. Фото: киров.рф

Готовность спортивных зон - скейт-парка и памп-трека - в парке имени Кирова составляет почти 100%, но горожан по-прежнему просят здесь не ходить (и тем более не кататься). Администрация Кирова отмечает, что это пока еще строительная площадка, так что находиться здесь небезопасно.

На спортивных площадках уже укладывают рулонный газон, ставят оборудование для футбола и волейбола, скоро будут монтировать тренажеры.

Параллельно продолжают укреплять берега прудов и делать пешеходные дорожки. Ремонтируют также лестницы, а на каскаде прудов укладывают гранит.

Первый этап благоустройства парка не раз обещали завершить в сентябре. Второй - если позволит погода - в декабре.